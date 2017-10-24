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Около Широкино боевики пытаются занять "серую зону"
Террористы приближаются к позициям ВСУ под Мариуполем.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
О перемирии в районе Широкино остается только мечтать. Боевики регулярно испытывают на прочность украинских воинов и ведут огонь по позициям из крупнокалиберных пулеметов и минометов.
Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим С. говорит, что минувшая ночь выдалась очень неспокойной. Он рассказал, что ночью боевики стреляли из минометов 82-го калибра.
"Били очень прицельно, но, к счастью, обошлось без потерь. Мы постоянно следим за обстановкой, на провокации не ведемся. В последнее время ситуация пошла на обострение", - сказал украинский боец.
"Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами было километр и более, то сейчас - 500-600 метров", - отметил Вадим.
Вадим - санинструктор в подразделении. Уверяет, что к зиме ребята подготовились хорошо. Патронов, дров и медикаментов хватает. Настроение боевое.
Другой украинский военнослужащий Николай рассказал, что в последнее время боевики откровенно не соблюдают перемирие.
"Они постоянно нарушают перемирие и Минские соглашения. У нас тут летают и СПГ, минами нас кроют, бывает «палят» из крупного калибра "Бехи" или "Зенитки". А «стрелкотня» не умолкает круглосуточно. Сепары ранее били ночью, потому что днем работала ОБСЕ. А сейчас могут и днем пострелять. Поэтому ОБСЕшники к нам больше не ездят - опасно", - отметил он.
Теги: Донбасс, боевики, Широкино, серая зона
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