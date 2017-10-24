Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО

24.10.2017 16:14

Тravel-блоггер Миша Ройкайнен побывал в захваченном террористами “ДНР” Донецке и показал, как живет оккупированный областной центр без банковской системы, иностранных инвесторов и откуда в город везут продукты питания. Кадры в Донецке были сделаны летом 2017 года, передает “Диалог.UA”.

С первых секунд спутница путешественника показывает, как дончане обналичивают деньги и какой процент им приходится платить. “Можно пополнить что угодно через аппарат. Правда, комиссия адская: 11-10%. Мне кажется, это много… В местах обналичивания можно снять деньги с комиссией в 5%. Кстати, могут выехать даже на дом”, - говорит автор видео.

Чуть позже в центре Донецка Ройкайнен нашел бомжа, который уверяет, что был наемником в “ДНР”. Приехал защищать русскоговорящих из Ростова, но стал бомжом. - Не могу уехать. Нету финансов, - говорит мужчина. - Тут же нужны копейки. Электричка ходит практически бесплатная до границы, - спросил путешественник. - Да ну, какой “бесплатно”! 550 рублей. Мужчина говорит, что четыре месяца назад уволился из “армии ДНР” и стал бомжом.

За все это время ему не удалось найти деньги на дорогу домой. К слову, за месяц “службы” он получал 15 тысяч рублей. В местных супермаркетах много товара, сделанного в “ДНР”. Однако попавшая в кадр молодая пара почему-то ищет товар не местного производства. “Был McDonalds, и сейчас его не закрывали, а просто переименовали. Зал выглядит точно так же, как 3-4 года назад, когда был еще McDonalds. Меню точно такое же…, единственное - немного поменяли название. По вкусу один в один.

Работники рассказали, что сырье возится в большинстве из ростовских McDonalds”, - рассказывает travel-блоггер. В Почтампте ему категорически запретили снимать, но продали марки с изображениями “героев ДНР”. К слову, письма можно отправлять по “ДНР” и в “ЛНР”, в РФ можно отправить, но без марок. Их собирают и потом везут в Ростов, где рассылают адресатам.

По словам путешественника, военное время внесло незначительные коррективы в жизнь горожан. Так, в его “4-звездочной гостинице” окна крест-накрест заклеены скотчем, чтобы не разбились во время взрыва.