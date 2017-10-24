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Пророссийские террористы пытаются занять "серую зону"
Военнослужащий Вооруженных Сил Украины отметил, что прошедшая ночь выдалась очень неспокойной. Вблизи поселка Широкино на востоке Украины террористы продолжают провокации и пытаются занять "серую зону". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает 24tv.ua.
"О перемирие, как и о разведении сил и демилитаризации поселка Широкино остается только мечтать. Враг регулярно испытывает на прочность украинских воинов, регулярно ведет огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.
Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим отметил, что прошедшая ночь выдалась очень неспокойной.
Ночью враг бил из минометов 82-го калибра. Били очень прицельно, но, к счастью, обошлось без потерь. Мы постоянно следим за обстановкой на провокации не ведемся. В последнее время ситуация пошла на обострение. Боевики пытаются прокопатися и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам ближе. Если раньше расстояние между нами было километр и более, то сейчас – 500-600 метров,
– отметил защитник Широкино.
Вадим работает санинструктором в подразделении. Уверяет, что к зиме ребята подготовились хорошо. Патронов, дров и медикаментов хватает.
Боец по имени Николай держит оборону под Широкино уже несколько месяцев. Мужчина отмечает, что боевики совсем обнаглели последнее время. А перемирие откровенно презирают.
Они постоянно нарушают все перемирие и Минские соглашения. У нас тут летают и СПГ, минами нас кроют, бывает палят из крупного калибра "Бехи" или "Зенитки". А выстрелы не смолкают круглосуточно. Сепары ранее били ночью, потому что днем работала ОБСЕ. А сейчас могут и днем пострелять. Поэтому ОБСЕшники к нам больше не ездят – опасно, – отметил Николай.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
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