Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»

24.10.2017 11:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/95;
КПВВ «Марьинка» — 30/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;КПВВ «Гнутово» — 40/20.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.
В общем вчера в КПВВ было оформлено 34,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7780 человек и 930 транспортных средств;
«Марьинка» — 8665 человек и 1600 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6455 человек и 1220 транспортных средств;
«Гнутово» — 3625 человек и 1050 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8085 человек.

Источник donpress.



Теги: Донбасс, очередь, Гнутово, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх