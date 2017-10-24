Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»

24.10.2017 11:54

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/95;

КПВВ «Марьинка» — 30/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;КПВВ «Гнутово» — 40/20.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 34,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7780 человек и 930 транспортных средств;

«Марьинка» — 8665 человек и 1600 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6455 человек и 1220 транспортных средств;

«Гнутово» — 3625 человек и 1050 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8085 человек.

Источник donpress.