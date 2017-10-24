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Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»
24.10.2017 11:54
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/95;
КПВВ «Марьинка» — 30/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;КПВВ «Гнутово» — 40/20.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.
В общем вчера в КПВВ было оформлено 34,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7780 человек и 930 транспортных средств;
«Марьинка» — 8665 человек и 1600 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6455 человек и 1220 транспортных средств;
«Гнутово» — 3625 человек и 1050 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8085 человек.
Источник donpress.
Теги: Донбасс, очередь, Гнутово, КПВВ
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