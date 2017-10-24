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В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых
Двое украинских военных погибли при обстреле, еще двое - подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В зоне АТО за сутки погибли четыре украинских военных, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сказано в сообщении пресс-центра АТО на странице в Фейсбуке.
За сутки зафиксирована незначительное количество обстрелов со стороны противника, однако они оказались фатальными. Обстреливали позиции ВСУ на Донецком направлении -Верхнеторецк, Водяное, Марьинка. Там же двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Подрыв произошел и на Мариупольском направлении.
- К сожалению, в результате обстрелов на Мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, подрыв, обстрелы, Мариупольское направление, Донецкое направление
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