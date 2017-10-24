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Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
Во временно оккупированом Луганске появились анти-российские листовки. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, прилагая соответствующие фото.
На одной из листовок изображен президент России Владимир Путин, рядом с которым подпись «Денег нет, но выдержитесь!». Далее подчеркивается, что якобы по словам Путина, с 2018 года Россия прекращает финансирование «республик».
Чуть ниже помещена также листовка с изображением главаря боевиков «ЛНР» Игоря Плотницкого. На ней напечатана его цитата «За неуплату коммуналки будем отбирать квартиры».
«Луганчане, не допустим произвола воровской власти», — призывают авторы листовок.
Кто их расклеил, остается неизвестным. Однако местные жители сообщают, что листовки можно найти буквально везде — во всех подъездах и на заборах. «С утра в Луганске, почти во всех подъездах и на заборах … Неожиданно!» — пишут они.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник donpress.
Теги: Россия, Донбасс, финансирование, ДНР, ЛНР
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