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Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире
25.10.2017 08:02
Оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, заявление которой опубликовано на сайте организации.
"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе", – заявила Мюллер.
Источник Карачун.
Теги: Донбасс, мир, регионы, мины
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