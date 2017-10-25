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Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире

25.10.2017 08:02
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Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире

Оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, заявление которой опубликовано на сайте организации.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе", – заявила Мюллер.

Источник Карачун.



Теги: Донбасс, мир, регионы, мины
 
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