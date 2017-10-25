"Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"

25.10.2017 12:19

В 2015 году главари террористов “ДНР” были "молоды" и наивны, что касается особенностей современных российских политических традиций. Тогда предатели Украины не понимали, что если Кремль отдал их землю кому-то в качестве политической вотчины, то посторонним здесь делать нечего. Бывший главарь батальона “Восток” Александр Ходаковский признался, что у него есть кремлевский куратор, по указанию которого террористу закрыли въезд в Россию, передает “Диалог.UA”.

По признанию одного из лидеров “ДНР”, в начале войны на Донбассе наемники верили в “дружбу” с Россией. “Все верно: кто же потерпит чужое вторжение в свою вотчину? …А мне как одному из наименее гибких пришлось проходить эту "школу" через понуждение - чтобы я не контактировал с нежелательными лицами и кругами, мне просто ограничили доступ на территорию РФ по "кураторствующему" запросу”, - написал Ходаковский в соцсети.

В то же время этот запрет не помешал Кремлю поставить террориста на пост секретаря “совбеза ДНР”. По словам главаря бандитов, закрытая граница РФ мешает ему принять участие в дебатах с отцом-основателем “ДНР” Игорем Стрелковым-Гиркиным. Сейчас оппоненты договорились ждать разрешения “кураторов” на въезд Ходаковского в Россию.