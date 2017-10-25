“На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке

25.10.2017 10:21

На южном въезде в оккупированный Донецк террористы “ДНР” срезали металлический бигборд футбольного клуба “Шахтер”. Местные жители возмущены действиями “властей” города. Пользователи соцсетей поделились кадрами уничтоженного борда со слоганом “До встречи в Донецке! ФК “Шахтер””, передает “Диалог.UA”.

“Вот заразы…"Шахтер" дырявым помешал!! Нет больше борда, который приветливо встречал и провожал каждого из нас на южном въезде в Донецк”, - прокомментировали с Сети.

Мирные жители оккупированного областного центра возмущены действиями оккупантов и предлагают после освобождения города повесить вниз головой на этом месте главного донецкого террориста Александра Захарченко.