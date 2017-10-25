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Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе
Ассортимент продуктов на оккупированном Донбассе очень ограничен, цены высокие, а местные жители считают, что товары на подконтрольной территории вкуснее. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Бочкала в интервью "Апострофу".
Ситуация с продуктами на оккупированном Донбассе похожа на другие подобные территории, утверждает журналист.
"Мне доводилось бывать в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе. Все эти территории похожи тем, что они в достаточной степени изолированы. Ассортимент товаров очень ограниченный, цены на него на 30-40% выше, чем в близлежащих регионах. И там, думаю, то же самое. По крайней мере, то, что мне пишут, подтверждает это", - отметил Бочкала.
По его словам, на оккупированных территориях преимущественно продаются товары с России сомнительного качества, поэтому многие местные жители пытаются найти украинские продукты.
"На прилавках в основном не очень качественные товары из России. Вплоть до того, что молочные продукты приезжают из Омска, Томска, а это Сибирь. Какого качества это, я не знаю. Вот это основная продуктовая корзина. Украинские товары пользуются большим спросом", - рассказал журналист.
Для этого, продолжил наш собеседник, местные жители специально ездят за покупками на свободную территорию.
"Они едут специально за украинской селедкой, хоть она и норвежская, но у нас, говорят, вкуснее. И им это выгодно финансово. Они отбивают дорогу, этого достаточно, чтобы оплатить какую-то мзду на блокпостах, потерять время. Все равно люди едут. Значит, здесь им выгоднее покупать продукты", - объяснил Бочкала.
Теги: Донбасс, продукты, товар, ДНР, ЛНР, цены, Захарченко
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