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ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире
Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов мира. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщается на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает Гордон.
"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", – отметила Мюллер.
Она добавила, что во всех затронутых конфликтом регионах необходимо не только разминирование но и информирование населения о риске мин. Особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, "включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе".
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Нью-Йорк, ООН, конфликт, Луганская область, боевики, заминировано
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