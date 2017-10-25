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Архив - Донецкая область

ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире

25.10.2017 13:21
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ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире

Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов мира. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщается на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает Гордон.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", – отметила Мюллер.

Она добавила, что во всех затронутых конфликтом регионах необходимо не только разминирование но и информирование населения о риске мин. Особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, "включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Нью-Йорк, ООН, конфликт, Луганская область, боевики, заминировано
 
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