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Архив - Донецкая область

СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ

25.10.2017 11:21
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СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ

Водителям нужно запастись терпением, сообщает госпогранслужба Украины.

В это дождливое утро в КПВВ Донецкой области скопились большие очереди. Как свидетельствуют оцевидцы в социальных сетях, еще до начала открытия контрольных пунктов у КПВВ «Марьинка» скопились около 80 автомобилей, направляющихся в сторону Кухахово. В направление Донецка утром движутся 70 машин с пассажирами.

В КПВВ «Майорск» по обе линии разграничения очевидцы насчитали 120 машин. Очередь движется медленно.

За прошлые сутки, поданным госпогранслужбы Украины, линию разраничения в зоне проведения АТО перешли 35 тысяч человек на 4,5 тысячи машинах.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, блокпост, пункт пропуска, КПВВ
 
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