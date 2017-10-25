СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ

25.10.2017 11:21

Водителям нужно запастись терпением, сообщает госпогранслужба Украины.

В это дождливое утро в КПВВ Донецкой области скопились большие очереди. Как свидетельствуют оцевидцы в социальных сетях, еще до начала открытия контрольных пунктов у КПВВ «Марьинка» скопились около 80 автомобилей, направляющихся в сторону Кухахово. В направление Донецка утром движутся 70 машин с пассажирами.

В КПВВ «Майорск» по обе линии разграничения очевидцы насчитали 120 машин. Очередь движется медленно.

За прошлые сутки, поданным госпогранслужбы Украины, линию разраничения в зоне проведения АТО перешли 35 тысяч человек на 4,5 тысячи машинах.