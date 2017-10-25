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СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ
25.10.2017 11:21
Водителям нужно запастись терпением, сообщает госпогранслужба Украины.
В это дождливое утро в КПВВ Донецкой области скопились большие очереди. Как свидетельствуют оцевидцы в социальных сетях, еще до начала открытия контрольных пунктов у КПВВ «Марьинка» скопились около 80 автомобилей, направляющихся в сторону Кухахово. В направление Донецка утром движутся 70 машин с пассажирами.
В КПВВ «Майорск» по обе линии разграничения очевидцы насчитали 120 машин. Очередь движется медленно.
За прошлые сутки, поданным госпогранслужбы Украины, линию разраничения в зоне проведения АТО перешли 35 тысяч человек на 4,5 тысячи машинах.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, блокпост, пункт пропуска, КПВВ
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