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Архив - Донецкая область

Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО

25.10.2017 09:19
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Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО

Чуть ли не каждый вечер боевики "ДНР" на мариупольском направлении применяют крупнокалиберные минометы и пулеметы. Пророссийским террористам без остановки подвозят на позиции новое вооружение и проводят разведку с помощью беспилотников. Про это информирует "Диалог.UA", со ссылкой на штаб Антитеррористической операции.

Вблизи Широкино боевики применяют днем стрелковое оружие, а с наступлением сумерек начинают бить по украинским опорных пунктах с крупнокалиберных минометов. Например, обстрел в вечер понедельника, 23 октября, продолжался в течение двух часов. Военные говорят: насчитали не менее 15 прилетов. Украинские армейцы научились предсказывать огневую атаку по внешним признакам.

Одна из них - ветровая станция, которая располагается на оккупированной территории Донецкой области. "Мы сменяли морпехов. Они нам сказали: когда ветряки стоят, не крутятся, значит - будет обстрел", - рассказывает военнослужащий ВСУ Сергей. О перемирии на этом участке фронта говорить и не приходится, уверяют украинские военнослужащие. К вражеским позициям здесь меньше километра.

Армейцы на слух угадывают военную технику, которой вооружаются пророссийские террористы. В то же время, враждебные беспилотники силы АТО фиксируют каждый день. "Слышно вечером - и гусеничная техника, и техника БТРов. Беспилотники летают, наблюдают за нами", - рассказывают бойцы.

 



Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, АТО, боевики, Широкино, ВСУ, обстрелы
 
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