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В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
Наблюдатели миссии не рискнули отправить аппарат в повторный полет. В Донецке неизвестные обстреляли беспилотник ОБСЕ, сообщается в оперативной сводке наблюдателей специальной мониторинговой миссии на Донбассе.
"Утром 23 октября, находясь на улице Кобринской в микрорайоне Трудовский Петровского района подконтрольного ДНР Донецка (15 км на юго-запад от центра города), члены патруля миссии слышали 4-5 очередей из стрелкового оружия по 50-100 м на восток от своей позиции – в том районе, где они осуществляли полет беспилотного летательного миниапарата", – говорится в отчете.
По мнению команды СММ, выстрелы были осуществлены по дрону, который наблюдателям удалось все же приземлить.
"Миссия сообщала Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) о полете за один час, а также о своих намерениях совершить дополнительный полет", – добавили в ОБСЕ, отметив, что наблюдатели решили не поднимать беспилотник в небо во второй раз.
В феврале нынешнего года сепаратисты захватили дрон ОБСЕ. При этом они направили оружие на членов мониторинговой миссии, которые пытались запустить беспилотник для сбора информации, а затем открыли стрельбу вблизи патруля.
Через неделю сепаратисты вернули беспилотник ОБСЕ, но предварительно удалили на аппарате все собранные данные.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, дрон
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