ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

26.10.2017 17:10

Предприниматели из зоны АТО, которые стали жертвами форс-мажорных обстоятельств, могут рассчитывать на списание налоговых задолженностей. Такое сообщение сделала Яна Пиявская, представитель благотворительного фонда «Горение».



Долги по уплате налогов, которые возникли из-за непреодолимых обстоятельствах, могут быть списаны как безнадежные.



К таким обстоятельствам могут быть отнесены война, блокада, пожар, взрывы, эмбарго, вооруженный конфликт, захват предприятия и многое другое. То есть переселенцы могут воспользоваться своим правом на списание налогового долга.



Для того, чтобы провести такого рода процедуру, следует подать заявление в Торгово-промышленную палату Украины.



Отдельные обращение следует подавать по отдельным договорам и налоговым обязательствам, которые не могут быть выполнены в силу непреодолимых обстоятельствах.



Заявления для предприятий рассматриваются в течении 7 дней и 20 дней для физических лиц. Если форс-мажор подтвердят, то переселенец получит специальный сертификат.





