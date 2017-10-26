Появилась карта обновления Донетчины

26.10.2017 14:50

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил о создании интерактивной карты восстановления и развития нашего региона. В ней систематизирована и наглядно подана вся информация по объектам, на которых проведены или проводятся восстановительные работы. Кроме того, указаны проекты, требующие реализации.

Департамент инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА провёл колоссальную работу по сбору и систематизации информации по 14 городам, 12 районам, шести объединённым территориальным громадам, 15 структурным подразделениям ОГА. Внесены сведения по более, чем 7,7 тыс. проектам на общую сумму 243,6 млрд гривен.

«Карта уже доступна для широкого круга пользователей: она, безусловно, будет интересна как потенциальным инвесторам, так и общественности, - делится Жебривский. - Там можно чётко отследить потребности общин в развитии и восстановлении инфраструктуры; историю и источники финансирования завершённых проектов; увидеть масштаб и перспективу обновления украинского Донбасса».

Информация, указанная на карте, постоянно меняется, добавляется и обновляется - в соответствии с процессом реализации работ.

Оценить чудо-карту, которая пока работает в тестовом режиме, можно в Интернете по этой ссылке: http://cba.org.ua/mapd/

Ольга НИКОЛАЕВА.