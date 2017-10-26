Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества

26.10.2017 13:09

«Вам сегодня верит украинский народ. Вас боится враг», - заявил президент Украины Пётр ПОРОШЕНКО в Авдеевке, поблагодарив военнослужащих 72-й, 14-й, 92-й, 53-й бригад за блестящее выполнение поставленных задач.

На этой неделе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что война ещё очень далека от завершения, но есть «свет в конце тоннеля». В качестве «света» назвал мировую поддержку введения на Донбасс миротворцев ООН. Скорее всего, этот вопрос будет затронут в конце текущей недели, когда ожидается визит в Киев спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Пока же - обстрелы продолжаются, а Россия грозится не отдавать украинскую границу, пока созданные ею фейковые «республики» не получат соответствующий «статус».

Хорошая тенденция и плохой день

За последнюю неделю количество обстрелов со стороны оккупантов значительно сократилось. Нередко их - меньше 20 в сутки. Несмотря на эту хорошую тенденцию, 24 октября, когда было зафиксировано всего 15 обстрелов, стало днём самых больших потерь в рядах сил АТО с начала осени: в результате боевых действий и подрывов на взрывных устройствах в минувший «чёрный вторник» погибло 4 наших воина, 4 были ранены.

Оккупантов, впрочем, гибнет в разы больше. «С 14 по 21 октября с.г. потери врага составили 31 человек. Из них безвозвратные - 13, санитарные - 18. Наибольшие потери противник понёс на авдеевском направлении (13 человек из состава 9-го отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты», - сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. И это только подтверждённые потери…

Что же до обстрелов позиций сил АТО, то тут ситуация следующая:

- на приморском (мариупольском) направлении под ударами - украинские воины у Богдановки, Старогнатовки, Талаковки, Водяного, Широкино, Марьинки;

- на донецком направлении обстрелам подвергались опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки (прилетало и в сам город), шахты Бутовка, Каменки, Верхнеторецкого, Зайцево, Майорска, Луганского, а также н.п. Шумы;

- на луганском - огонь со стороны боевиков фиксировался в районе Крымского, Троицкого, Новозвановки, Новоалександровки, Станицы Луганской, Попасной, Трёхизбенки.

Встречи в прифронтовой зоне

Неожиданным для многих стал визит президента Петра Порошенко 22 октября в Авдеевку.

«Визит президента в Авдеевку не анонсировался по причине безопасности. Были предупреждены и ждали Главнокомандующего только военные. И это было откровенное общение о ситуации на фронте, перспективах миротворческой миссии, роли армии как гаранта защиты нашей безопасности и суверенитета. А потом президент ненадолго заехал в город. И это классно, что в 10 километрах от оккупированного Донецка люди с такой искренней радостью встречают своего, украинского президента, просят сделать с ним фото, обнимают, переспрашивают - это точно Порошенко? Потому что разве такое может быть, чтобы президент взял и приехал в Авдеевку, без стада чиновников, только в сопровождении военных…», - рассказывала член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая в тот день посетила Авдеевку.

Президент и военные наградили друг друга

Общаясь с военными в Авдеевке, президент заявил, что украинская армия полностью изменилась за три года, а наши воины, против которых оказались неэффективными российская пропаганда и технологии гибридной войны, являются гарантами независимости украинского государства.

«Не только Авдеевка, но каждая зона вашей ответственности стала символом мужества. Авдеевку, промку сегодня уже не нужно переводить ни на один язык мира. Она присоединилась к таким символам, как донецкой аэропорт и многим другим позициям, где была продемонстрирована слава украинского воинства», - подчеркнул Порошенко, анонсировав скорую ротацию легендарной 72-й бригады.

Во время визита президент лично отметил более 30 военнослужащих. В частности, семь бойцов были отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени, 12 военнослужащих получили из рук Верховного Главнокомандующего орден «За мужество» III степени, ещё 12 военных - медаль «За военную службу Украине».

В свою очередь, военнослужащие 72-й ОМБр передали главе государства медаль и флаг своей бригады.

Что нужно для мира

Во время визита в прифронтовую Авдеевку, глава государства пообщался не только с военными, но и гражданским населением.

«Я буду делать всё, от меня зависящее, чтобы, наконец, на украинскую землю пришёл мир. Мир, в котором очень нуждается Украина», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, для этого нужно заставить агрессора вывести оккупационные войска, забрать оружие, артиллерию и военную технику, разоружить незаконные формирования и дать украинским войскам выйти на границу.

Президент напомнил, что в 2015 году выступил с предложением о миротворцах Организации Объединённых Наций на Донбассе. В 2017-м абсолютное большинство стран ООН Украину в этом вопросе поддержало.

Глава государства поблагодарил жителей города, в который приезжает много иностранных делегаций. «Вы делаете очень важное дело - формируете фантастический образ украинцев в мире», - пояснил Порошенко.

Он подчеркнул, что вторым этапом (после прихода миротворцев и прекращения стрельбы) является возвращение украинского суверенитета на всю оккупированную территорию.

Но сделать это будет непросто… К примеру, 19 октября президент России Владимир Путин заявил следующее: «Закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации наравне с Сребреницей (в 1995 году сербские войска после взятия города убили там почти всех мужчин - прим. ред.). Там будет просто резня, мы это не сможем допустить и никогда не допустим».

При этом все прекрасно понимают, кто несёт ответственность за гибель на Донбассе тысяч людей, превращение миллионов в беженцев. И кто снабжает «шахтёров и трактористов» постоянным пополнением - и живой силой, и военной техникой.

Провокации не прекращаются

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщает: продолжаются провокационные действия незаконных вооружённых формирований ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) и безосновательные обвинения Вооружённых Сил Украины.

Примером этого является информация, которую 21 октября 2017 года распространили некоторые СМИ ОРДО: якобы с позиций ВСУ в районе населённого пункта Новотроицкое был обстрелян из миномётов калибра 82-мм захваченный боевиками Докучаевск и повреждены три жилых дома по улице Центральной.

«По словам очевидцев из числа местных жителей, миномётный обстрел по жилым домам вёлся с позиций НВФ ОРДО, которые расположены в районе горного отвала дробильно-обогатительной фабрики №1 ОАО «Докучаевский флюсодоломитный комбинат». Боевики НВФ ОРДО с этих позиций открывали огонь и из вооружения БМП, - отмечает украинская сторона. - Кроме того, в районе северной части вышеуказанного горного отвала (бывшие виноградники) оборудовано, как минимум, три замаскированные позиции НВФ ОРДО».

Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупанты продолжают кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления.

Город восстанавливается

Во время общения с жителями Авдеевки, президент Украины напомнил, как зимой 2016-2017 г.г. город остался без света, тепла, газа и воды. По словам Порошенко, оккупанты рассчитывали на то, что город будет эвакуирован, и они смогут его занять.

«А Авдеевка, наоборот, стала символом украинского народа. Каждый пытался сделать то, что от него зависит: палаточный городок, кухни, места для обогрева. И с риском для жизни сделать всё возможное, чтобы восстановить энергоснабжение», - подчеркнул глава государства.

С тех пор было налажено независимое энергоснабжение города. Теперь дело за газопроводом.

Глава государства подчеркнул важность выполнения его поручения по восстановлению инфраструктуры Авдеевки (с 5 августа спасатели восстановили там более 100 домов, повреждённых обстрелами; постоянную помощь городу оказывает Авдеевский коксохимический завод).

Минное бедствие

Донбасс стремительно превращается в один из самых заминированных регионов на планете, заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

«Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит её развитие на многие годы вперёд», - уверена Мюллер.

По её словам, первоочередной задачей является не только разминирование, но и информирование местного населения о риске мин, особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты.

Андрей ПИТОНОВ.