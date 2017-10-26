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Архив - Донецкая область

В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ

26.10.2017 15:10
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В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ

Константиновский горрайонный суд вынес обвинительный приговор парню, который умышленно уклонился от призыва на срочную службу в ВСУ. Об этом нашему изданию сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

Во время судебного процесса было установлено, что 4 ноября 2015 года 21-летний местный житель, состоящий на учете призывников, должен был по повестке явиться в городской военный комиссариат. Для отправки на областной сборный пункт. Однако в назначенный час молодой человек в военкомат не прибыл, и о причинах своего отсутствия не сообщил.

Местная прокуратура предоставила суду исчерпывающие доказательства совершенного призывником уголовного преступления ПО СТ.335 УК Украины «Уклонение от призыва на срочную военную службу».

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал нарушителя закона виновным, присудив наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком один год.



Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Константиновка, суд, призыв
 
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