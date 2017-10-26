Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез

26.10.2017 18:00

Самопровозглашенный лидер непризнанной «ДНР» Александр Захарченко в очередной раз выступил с заявлением относительно захвата подконтрольными ему боевиками новых территорий.

Как передает replyua.net, видео с выступлением Захарченко на своей странице в соцсети Twitter опубликовал блогер под ником Necro Mancer‏.

В том числе, главарь «ДНР» утверждает, что под контроль боевиков должна перейти вся территория Донецкой области. Примечательно, что слова Захарченко прозвучали в ходе праздничного мероприятия в Донецке в «день флага ДНР».

«Да, не только над Донецкой областью и Украиной, но и над всеми просторами нашего галактического скопления аж до Магелланова облака!», «В Лондоне вздохнули с облегчением....», «Сразу после уничтожения англосаксов)», - прокомментировали заявление Захарченко пользователи соцсети.

Напомним, что ранее Александр Захарченко уже поразил активных интернет-пользователей низким уровнем своей грамотности. В том числе, лидер донецких боевиков сообщал, что его прабабушка оказалась в плену в 1941 году и прошла «Бухенвальд, Освенцим и Рейкьявик» до тех пор, пока в Рейкьявике ее не освободили американцы.