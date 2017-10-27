КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА

27.10.2017 08:43

Имущество предприятия продали на аукционе

В открытых источниках появилась информация о том, что обанкротившийся Константиновский государственный химический завод продали на аукционе. Изначально продать собирались за сотни миллионов гривен, за год эта сумма значительно уменьшилась.

Ликвидатор предприятия Олег Нестеренко информацию подтвердил — химзавод продали за десять миллионов гривен. На что именно пойдут эти средства, он не уточнил.

Журналистам ZI стало известно, что завод остался должен работникам предприятия за невыплаченную заработную плату около трех миллионов гривен.

Пока что бывшие работники не получили ни копейки.