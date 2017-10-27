“Обдр****цы поднимают градус. Давно такие новости не приходили”, - Мысягин рассказал о внезапной активизации боевиков “ДНР” на Светлодарской дуге

27.10.2017 10:41

В ночь на 26 октября боевики непризнанной “ДНР” обстреляли позиции сил АТО на Светлодарской дуге в районе поселка Троицкое из систем залпового огня "Град". В результате провокаций военные не пострадали. Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает “Диалог.UA”.

По его словам, такого мощного обстрела на данном участке не было давно. Наемники подняли градус, открыв огонь из артиллерии. “Сегодня ночью наши позиции на Светлодарской дуге в районе поселка Троицкое были обстреляны из систем залпового огня "Град". Также долбили из минометов 120-го калибра. У нас все живы и здоровы”, - написал волонтер.

По данным Мысягина, артиллерия ВСУ и минометы не отвечали на провокации оккупантов.