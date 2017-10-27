ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов

27.10.2017 13:11

Более 100 единиц бронетехники находится в районе Миусинска. Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков под временно неподконтрольным Миусинском Луганской области. Об этом говорится в оперативной сводке ОБСЕ.

Так, 23 октября РСЗО неустановленного типа находились расстоянии примерно 6 км к юго-востоку от временно оккупированного Миусинска в 62 км к юго-западу от Луганска и были размещены там в нарушение соответствующих линий отвода.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 22 гаубицы (10 самоходных и 12 буксированных – ред.), 19 танков неустановленного типа и почти 100 бронированных машин военного типа примерно в 6 км к юго-востоку от Миусинска.

"25 октября команда СММ видела три танка, один Т-64 и два Т-72, на грузовых платформах, которые следовали в северном направлении в Луганске. Наблюдатели отметили, что грузовые платформы везли танки на станцию технического обслуживания, расположенную через дорогу от центрального автовокзала", – отметили в ОБСЕ.