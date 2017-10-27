Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке

27.10.2017 07:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в жилом доме в оккупированном Донецке, - сообщают сепаратистские СМИИ. 
"На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них – двое детей, восемь и четыре с половиной года", — говорится в сообщении. 
Среди пострадавших также семнадцатилетняя девушка. Она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогом 98% поверхности тела. 
Ранее сообщалось, что вечером в центре Донецка по улице Красноармейская прогремел взрыв. В результате было повреждено здание жилого дома. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх