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Архив - Донецкая область

Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе

27.10.2017 08:08
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Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе

Многочисленные нарушения в рядах группировок "ЛДНР" зафиксировала комплексная комиссия 8-й армии ВС РФ.
По информации "ИС", данную комиссию прислали, так как материальные средства, вооружение и боеприпасы разворовуются, а уровень дисциплины и морально-психологического состояния террористов продолжает оставаться на низком уровне.
По итогам работы комиссии, рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности рада главарей бригад, а также офицеров 1 АК ВС РФ ("ДНР") и 2 АК ВС РФ ("ЛНР").
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, суд, россияне, ДНР, ЛНР
 
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