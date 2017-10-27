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Архив - Донецкая область

СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ

27.10.2017 09:58
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СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ

На блокпостах большие очереди. Как стало известно журналистам ZI, все контрольно-пропускные пункты в зоне проведения АТО открылись вовремя. Но еще до этого скопились большие очереди, сообщает пограничная служба украины.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в КПВВ «Марьинка» скопились 80 машин. Водители с 4 часов утра занимают очереди, чтоб пораньше пересечь контрольный пункт.

В КПВВ «Майорск» прохождение линии разграничения ожидают 75 автомобилей. Ситуация в контрольный пунктах «Новотроицкое» и «Гнутово» по 40 и 25 машин соответственно.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, блокпост, КПВВ, ГПСУ
 
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