Последние новости раздела
- Прифронтовая Авдеевка осталась без отопления14:05
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного13:51
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов13:11
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”12:11
- На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой"10:59
- “Обдр****цы поднимают градус. Давно такие новости не приходили”, - Мысягин рассказал о внезапной активизации боевиков “ДНР” на Светлодарской дуге10:41
- Смертельное ДТП с военными на Донбассе: появились подробности10:21
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ09:58
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ
27.10.2017 09:58
На блокпостах большие очереди. Как стало известно журналистам ZI, все контрольно-пропускные пункты в зоне проведения АТО открылись вовремя. Но еще до этого скопились большие очереди, сообщает пограничная служба украины.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в КПВВ «Марьинка» скопились 80 машин. Водители с 4 часов утра занимают очереди, чтоб пораньше пересечь контрольный пункт.
В КПВВ «Майорск» прохождение линии разграничения ожидают 75 автомобилей. Ситуация в контрольный пунктах «Новотроицкое» и «Гнутово» по 40 и 25 машин соответственно.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, блокпост, КПВВ, ГПСУ
Читайте также:
- Прифронтовая Авдеевка осталась без отопления14:05
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного13:51
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов13:11
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”12:11
- На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой"10:59
- “Обдр****цы поднимают градус. Давно такие новости не приходили”, - Мысягин рассказал о внезапной активизации боевиков “ДНР” на Светлодарской дуге10:41
- Смертельное ДТП с военными на Донбассе: появились подробности10:21
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ09:58
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- МОЯ ИСТОРИЯ: как в Киеве наживаются на девушках, которые хотят стать патрульными14:40
- Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту14:22
- Прифронтовая Авдеевка осталась без отопления14:05
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного13:51
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет13:29
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов13:11
- "Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых12:49
- Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу12:30
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”12:11
- Гонконгский робот получил гражданство Саудовской Аравии (ВИДЕО)11:10
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто