СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ

27.10.2017 09:58

На блокпостах большие очереди. Как стало известно журналистам ZI, все контрольно-пропускные пункты в зоне проведения АТО открылись вовремя. Но еще до этого скопились большие очереди, сообщает пограничная служба украины.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в КПВВ «Марьинка» скопились 80 машин. Водители с 4 часов утра занимают очереди, чтоб пораньше пересечь контрольный пункт.

В КПВВ «Майорск» прохождение линии разграничения ожидают 75 автомобилей. Ситуация в контрольный пунктах «Новотроицкое» и «Гнутово» по 40 и 25 машин соответственно.