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Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО

27.10.2017 20:53
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Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО

Украинскую команду, снявшую сюжет о пострадавшем под Мариуполем мальчике Николае Нижниковском, наградили международном кинофестивале Cinekid, передает MRPL.CITY.
Церемония награждения состоялась в Амстердаме 23 октября. Сюжет, длительностью 3:23 минуты рассказывает о школьнике, получившем сильнейшее ранение в 2014 году. Видео, отснятое продюсером из Запорожья Людмилой Родичевой и оператором Русланом Шевченко, увидели зрители программы «Новости WADADA для детей», которая выходит на телеканалах востока Украины в рамках проекта WADADA News for Kids и при поддержке ЮНИСЕФ в Украине.
Герой сюжета Николай рассказывает зрителям о своей судьбе. Оставшись практически без ног в результате взорвавшегося снаряда, мальчик, прошел лечение за границей и переехал с семьей в Запорожье. При этом он не опустил руки, активно занимается плаванием и мечтает стать чемпионом.
Как отметила топ-менеджер проекта WADADA News for Kids в Украине Ольга Новикова, сюжет получил два приза на международном конкурсе.
«В конкурсе участвовали команды, которые снимают «Новости WADADA для детей». В фестивале Cinekid в Амстердаме принимали участие новостей из 20 стран мира, работающих в этом проекте. Было три главных приза – приз профессионального жюри, детского жюри и приз зрительских симпатий. Наша команда победила дважды, получив положительную оценку детского жюри и приз зрительских симпатий. Сегодня в проекте WADADA News for Kids в Украине участвуют продюсеры Мариуполя, Запорожья, Днепра, Харькова, Доброполья, Краматорска и Покровска. Общим командным голосованием мы решили, что этот сюжет наиболее достойный того, чтобы представить его на международный конкурс»,- отметила Ольга Новикова.
Программа «Новости WADADA для детей» ориентирована на детей в возрасте от 8 до 14 лет и выходит дважды в месяц на нескольких телеканалах Востока Украины. По словам Ольги Новиковой, в скором времени зрители увидят ее и на телеканалах Мариуполя.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мальчик, сюжет
 
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