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Архив - Донецкая область

Смертельное ДТП с военными на Донбассе: появились подробности

27.10.2017 10:21
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Смертельное ДТП с военными на Донбассе: появились подробности

Вблизи населенного пункта Криничное Никопольского района зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "ОСА" врезался в мотороллер. В результате, водитель транспортного средства, мужчина 1967 года рождения погиб. Об этом сообщает издание 0629.com.ua.

По словам очевидцев, зенитный комплекс обгонял мотороллер, но в этот момент гражданский транспорт внезапно повернул налево.
В результате столкновения ЗРК и мотороллера, водитель мотороллера получил серьезные травмы тазобедренного сустава.

Прибывшие на место происшествия полицейские освидетельствовали водителя ЗРК "Оса" и подтвердили, что он был трезв. Свидетели ДТП подтверждают, что водитель мотороллера, нарушил ПДД, начал поворот без каких-либо указателей поворота после того, как водитель ЗРК подал звуковой сигнал и начал обгон.



Теги: Донбасс, Донецкая область, погибший, полиция, ДТП, АТО, ВСУ
 
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