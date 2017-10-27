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“Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
Наемников террористических бандформирований “ДНР” заставили подписать новый приказ, согласно которому боевики не имеют права покидать позиции ни при каких обстоятельствах. Как сообщила сепаратистский журналист Марина Харькова, при этом указ о запрете открытия огня по силам АТО остался в силе, передает “Диалог.UA”.
“Бойцы и офицеры подписали очередной приказ в духе “ни шагу назад”. Суть его в том, что ни в коем случае нельзя оставлять позиции. Самое парадоксальное, что и прошлый приказ о запрете на огонь остается в силе. И этот бред уже не хочется никак комментировать”, - написала Харькова.
В пабликах террористов эта информация вызвала резонанс. Наемники возмущены новшеством и заявляют, что теперь с позиций разбегутся последние оставшиеся боевики.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, террористы, кураторы
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