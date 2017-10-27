- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
- Вблизи Мариуполя пьяный солдат потерял автомат16:20
- В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»15:20
- Прифронтовая Авдеевка осталась без отопления14:05
В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»
В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР». По ходатайству прокуратуры Донецкой области мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сообщает прокуратура Донецкой области.
Установлено, что в период с сентября по октябрь текущего года 70-летний житель. Авдеевки собирал данные о дислокации, численности, маршруты передвижения военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области, и через посредника передавал их начальнику разведывательного управления так называемой Республиканской Гвардии террористической организации «ДНР» по прозвищу «Тайфун».
С целью получения важной информации о деятельности одного из дивизионов ВСУ, мужчина дважды вербовал военнослужащего, предлагая ему за денежное вознаграждение похитить рабочие карты, имеющие степень секретности «секретно», для дальнейшей их передачи боевикам.
В результате добросовестного отношения военнослужащего к службе в рядах ВСУ и скоординированных оперативно-следственных мероприятий Службы безопасности Украины преступная деятельность вербовщика задокументирована, а он сам задержан.
В настоящее время пенсионеру сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решения своей дальнейшей судьбы человек будет ждать в следственном изоляторе.
Теги: Донбасс, арест, прокуратура, вербовка, ДНР, АТО, боевики, ВСУ
- Горловские сражения и перемещения
- Штаб АТО: ВС Украины способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ
- В зоне АТО боевики с начала суток произвели уже почти 40 обстрелов
- Расстреляв украинских воинов, в ДНР радуются тишине
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО
- За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
- Вблизи Мариуполя пьяный солдат потерял автомат16:20
- В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»15:20
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"15:01
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- 13 ненужных вещей20:30
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку19:19
- От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи18:54
- На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения18:29
- 13 ненужных вещей20:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни