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“Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
27.10.2017 13:51
На Донбассе погиб местный боевик “ДНР” Константин с позывным “Черный”. До 50-летия предатель Украины не дожил два месяца. Как сообщают террористы в соцсетях, наемника ликвилдировали в районе Авдеевской промзоны, передает “Диалог.UA”.
“Погиб Костя, позывной "Черный"... Погиб в районе авдеевской промки, в разведвыходе был схвачен в плен и расстрелян. Тело было укропами выброшено в качестве приманки. Его до сих пор не могут вынести...”, - пишут знакомые боевика.
Известно, что пособник оккупантов работал в Ясиноватой, в 2014 году пошел воевать в “ДНР”. Фамилия ликвидированного наемника не указана.
Теги: Донбасс, боевик, плен, расстрел, наемник, ДНР, авдеевская промзона
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