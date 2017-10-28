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Архив - Донецкая область

Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені

28.10.2017 14:50
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Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені

Правоохоронці на Донеччині затримали чоловіка, який підірвав гранату у кафе в Костянтинівці, внаслідок чого постраждало двоє людей. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.

Сьогодні о 00:30 до Костянтинівського відділу поліції надійшла інформація з лікарні про те, що за медичною допомогою звернулись два громадянина 1987 та 1986 р.н., які мали осколкові поранення.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілі отримали тілесні ушкодження біля місцевого розважального закладу, розташованого по вул. Білоусова. На місце інциденту виїхала група швидкого реагування.

Затриманим виявився 33-річний чоловік, який під час сварки дістав гранату та кинув її у бік своїх опонентів. Також під час обшуку у підозрюваного поліцейські виявили ще 2 предмети, схожі на підривники, та фрагмент запалу від гранати РГД-5.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “хуліганство”.



Теги: Донбасс, Константиновка, мужчина, кафе, граната
 
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