Главная / Новости / Донецкая область / "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
Последние новости раздела
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
"Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
29.10.2017 20:30
В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как террористы на Донбассе обстреливают свои же позиции.
По словам военных, таким образом они создают видимость агрессии со стороны Украины.
Соответствующий ролик был опубликован на канале Военное телевидение Украины в YouTube.
"Они сейчас будут провоцировать и рассказывать, что мы открываем огонь. Они постреляли по своим, взяли добро и стреляют по нашим позициям", - отметил один из бойцов.
Пока подобные выпады террористов не представляют угрозы, украинские военные на огонь не отвечают.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, агрессия, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Переворот в ДНР: Пургина убрали за референдум о присоединении к РФ?
- Семенченко: "Превращение ихтамнета в "ополченца" происходит легким движением руки"
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла
- В "ДНР" грядет переворот?
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Жінка залишила дочку в таксі і пішла грабувати банк22:15
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- Відому американсько-британську журналістку нагородили за книгу про Голодомор20:50
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман20:10
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец19:30
- Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах19:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"