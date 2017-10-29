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Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
Известный журналист Аркадий Бабченко утверждает, что Кремлю являются не нужными террористы из Донбасса, поэтому он делает все, чтобы их нейтрализовать, отправляя их обратно в Россию. Правда, и на родине они не смогут в итоге ничего громкого сделать.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает интернет-издание Хроника.инфо.
По его убеждению, после окончания войны террористы не смогут угрожать кремлевскому режиму никак.
Власть никогда не даст сформироваться группировкам с определенной силой, прошедших войну. Люди возвращаются оттуда, и если они пытаются делать хоть что-то, формировать какие-то отряды, объединения, их громят моментально. Эти люди власти не нужны вовсе. Хотите поехать на Донбасс, быть закопанными в лесопосадке, под безымянным номерком, — пожалуйста, Россия вас будет отправлять эшелонами, — подчеркивает журналист.
В то же время Бабченко отметил, что и на границе у террористов начинаются проблемы.
"Оружие там не дают провозить. Когда они возвращаются назад, за ними смотрят, и чуть что — первым из милиции будут звонить им", - добавляет представитель СМИ.
Что касается Стрелкова-Гиркина, который после так называемой "отставки", начал критиковать российские власти, то, по его словам, он — никто и для власти никакой опасности не представляет.
"Как только власть подумает, что он для нее является серьезной опасностью, он сядет здесь же и надолго. Потом есть ППК "Вагнера", которое с проблемой нейтрализации этих людей справляется довольно успешно", — заключает Бабченко.
Теги: Россия, Донбасс, война, боевики
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