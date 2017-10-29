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Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров"
Нынешнюю жизнь большинства населения оккупированного Донбасса можно охарактеризовать тремя словами – безнадега, нищета, разруха не только внутри самого человека, но и вокруг. На "закручивание гаек" уже даже стали жаловаться те, кто в начале оккупации Донбасса жил получше, чем остальные. И даже многие поклонники Путина и "русского мира" уже открыто говорят – мы чувствуем себя ненужными никому, ни боевикам, ни России. Люди не знают, что их ждет впереди.
Журналист Роман Бочкала в Facebook привел письмо жителя оккупированного Донецка, это реальная картина того, что происходит на оккупированной территории и резко отличается от "благополучной картинки" по телевидению российских фейкометов.
"Получил письмо из Донецка от думающего человека. Вполне объективный взгляд на происходящее. Прошу без желчи в комментариях. Просто читаем и делаем выводы.
"Существование большинства населения просто удручающее. Соцвыплаты, либо сокращаются, либо вообще убирают. У родственника онкология. Таким сделали пособие 1500 руб. раз в три месяца. Пару раз его получили и... на том пособие закончились с лета. Четко соблюдается комендантский час. Я как ресторанный работник на себе ощутил, будучи задержанным в 23:03. Дежурный транспорт ночью ходит, но для кого он предназначен непонятно.
Больно смотреть, как люди на глазах деградируют, нищают, выживают кто как может. Даже самодостаточные/состоятельные жалуются, что прикручивают гайки и не дают житья. Тяжелее всех пенсионерам. Старикам фактически перекрыли возможность с украинской стороны получать пенсию. Папа одно время фиктивно (как и большинство) зарегистрировался, как переселенец в Запорожской области, чтобы получать пенсию. Но сделали какие-то проверки и перекрыли эту возможность. Знаю, что большинство донецких пенсионеров уже не получают укрпенсию. Есть люди с украинской стороны, которые делают на этом бизнес. Моему папе предложили за 5500 грн. оформить возможность получения.
У многих в Украине складывается мнение, что здесь поголовно все поддерживают русский мир. Это заблуждение. Иное мнение не безопасно. Потому иных мнений здесь и не звучит. Людей, которые по-прежнему верят пропаганде, действительно много. Но они каждый день смотрят рос.тв, где им иной информации и не предоставляют. Но есть масса людей и сознательных, патриотов Украины. Много людей на так называемых "ДНРовских" мероприятиях. В том числе похоронах боевиков. Свозят в добровольно-принудительном порядке!
Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, которые ничего не понимают и искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров". По городу часто можно увидеть рос "журналистов", работающих в связке и "под крышей" боевиков. Так и живём".
Источник: dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, дети, молодежь
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