Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг

29.10.2017 13:50

28 октября из Авдеевки в сторону временно оккупированной территории активисты отправили в полет флаг Украины.

Об этом сообщает informator.media.

Как сообщают пользователей соцетей, флаг запустили с помощью гелиевых шаров. Подобный запуск из Авдеевки волонтеры и активисты уже делали в сентябре.

«Украинский флаг сегодня полетел на оккупированную территорию! По задумке организаторов этой акции направление полёта должно было быть в сторону Донецка, но флаг полетел в Горловку (по видимому, в Донецк он зайдет пешком…:) ), не знаем кто организатор но задумка хорошая», — пишет на своей странице в соцсети волонтер и проповедник Влад Маховский.