Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность

29.10.2017 16:30

Правоохранительные органы сообщают, что вблизи железнодорожной станции Бахмут пригородный поезд насмерть сбил мужчину-пешехода.

Сегодня, 29 октября, около 5:00 утра недалеко от железнодорожной станции Бахмут мужчину насмерть сбил проходящий поезд. Об этом рассказали в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области, передает "Диалог.UA".

В данный момент правоохранительные органы города Бахмут проверяют обстоятельства гибели мужчины, которого сбил поезд. Тревожное сообщение поступило в Бахмутский отдел полиции от дежурного железнодорожной станции, который рассказал, что поезд пригородного сообщения наехал на мужчину, а пострадавший вскоре скончался от полученных травм.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Также правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Кроме того, открытым остается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту смерти мужчины-пешехода.