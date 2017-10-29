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Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность
Правоохранительные органы сообщают, что вблизи железнодорожной станции Бахмут пригородный поезд насмерть сбил мужчину-пешехода.
Сегодня, 29 октября, около 5:00 утра недалеко от железнодорожной станции Бахмут мужчину насмерть сбил проходящий поезд. Об этом рассказали в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области, передает "Диалог.UA".
В данный момент правоохранительные органы города Бахмут проверяют обстоятельства гибели мужчины, которого сбил поезд. Тревожное сообщение поступило в Бахмутский отдел полиции от дежурного железнодорожной станции, который рассказал, что поезд пригородного сообщения наехал на мужчину, а пострадавший вскоре скончался от полученных травм.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Также правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.
Кроме того, открытым остается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту смерти мужчины-пешехода.
Теги: Донбасс, поезд, суицид, Бахмут
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