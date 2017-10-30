Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе

30.10.2017 19:36

После принятия пенсионной реформы в парламенте подсчитали, что в среднем пенсии выросли на 30% (более 560 грн). Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.



По ее словам, в лидерах по количеству пенсионеров, которым добавили пенсии, — Донецкая (96% от общего числа пенсионеров области), Луганская (94%) и Черновицкая (93%) области, а меньше всего таких пенсионеров в Тернопольской области (76%).



Больше всего выросли пенсии у жителей Донецкой (почти на 50%), Луганской (на 44%) и Днепропетровской (на 42%) областей. Меньше всего — в Тернопольской (на 14,5%), Закарпатской и Черновицкой (по 20,4%) областях.



По словам Людмилы Денисовой, на увеличение пенсионных выплат повлияли два фактора: зарплата, которую получал пенсионер, и его страховой стаж. При этом если пенсионер получал минималку, то даже при большом стаже пенсия будет невысокой.



Самую высокую пенсию — 58 тыс. грн — получает только один украинец. Но министр соцполитики не признается, кто именно.



Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что повышение пенсий затронет не всех, а если на похороны пенсии не хватит — то это проблема детей.



Народные депутаты предложили отменить «негативные положения пенсионной реформы», нарушающие Конституцию. Например, постепенное увеличение страхового стажа до 35 лет и повышение пенсионного возраста до 63 и 65 лет нарушает статью 22 Конституции Украины — в части сужения существующих прав и свобод.



Источник: http://zi.dn.ua с ссылкой на Вести