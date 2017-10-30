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Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка
Патрульные полицейские задержали жителя Мариуполя, который, по словам очевидцев, пытался задушить жену и 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Фейсбуке.
Патрульные прибыли на место вызова, где их под подъездом встретила заявительница.
"Женщина объяснила, что ее подруге позвонил муж и угрожал задушить их 7-летнюю дочь, причем ребенок на тот момент находился в квартире с отцом. На глазах у подруги мужчина просто за волосы затащил свою жену в подъезд", - говорится в сообщении.
При этом из окна квартиры на третьем этаже звучали детские крики о помощи. Патрульные попытались через окно и двери пообщаться с гражданином и уговорить его отпустить жену с дочкой. Однако мужчина не шел на контакт и запретил своим заложникам приближаться к окнам, чтобы правоохранители могли убедиться, что с ними все в порядке.
В связи со сложившейся ситуацией полицейские приняли решение попасть в квартиру через балкон.
Пока один экипаж остался у входной двери, второй контролировал ситуацию со двора, а патрульные с третьего экипажа добрались до балкона третьего этажа, разбили оконное стекло и попали в квартиру.
"Уже через несколько секунд 36-летний гражданин был в наручниках. После этого полицейские убедились, жизни и матери с ребенком ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Для выяснения подробностей дела все участники инцидента доставлены в отделение полиции.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция
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