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Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс

30.10.2017 13:47
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Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс

По мнению Вячеслава Власенко, возглавляющего 46-й отдельный батальон специального назначения украинских вооруженных сил, для того, чтобы Украина могла вернуть оккупированные территории Донбасса, потребуется не менее десяти лет, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». «Когда нам удастся вернуть свои земли? Я думаю, что Донбасс приблизительно через десять лет, Крым – через двадцать пять лет. Конечно, я не цыганка и гадать не буду, просто у меня такие мысли. Впрочем, ошибаюсь я очень редко», - сказал Власенко 

По его словам, население оккупированных территорий фактически продалось, когда ожидало прихода в свои дома России с обещаниями большой пенсии и счастливой жизни.

«Они когда-то пошли на «референдумы» и голосовали против Украины, за то, чтобы от нее отделиться. В связи с этим, в идеале их нужно довести до такого состояния, чтобы они опять собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно. За свои поступки они, конечно, понесут наказание. Но после этого можно будет рассматривать этот вопрос...»,- считает Власенко.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО
 
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