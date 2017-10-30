Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»

30.10.2017 10:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»

Денис Казанский, известный журналист, высказал предположение о том, что главарей «ЛДНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого могут ликвидировать в любой момент, поскольку ситуация с «республиками» стала совершенно непредсказуемой, информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф.

«Мы уже видели несколько раз взлеты и, так сказать, аннигиляцию определенных людей. Какой-то каменщик, судимый Паша Дремов внезапно взлетает до уровня полевого командира и контролирует сразу несколько городов – и тут же его, в лучах славы недолго купавшегося, в один момент просто взрывают в машине. Причем взрывают его с 99% вероятности свои же», - отмечает Казанский. По его словам, именно такая судьба может ожидать людей, которые связали свою жизнь с проектом «ЛДНР», и вокруг Донбасса сейчас скопилось слишком много факторов, о которых никто даже не подозревает.

Журналист подчеркнул, что Захарченко на своем месте сидит очень прочно, поскольку у него уже практически родственные связи с Сурковым, чего не скажешь о Плотницком – его положение шаткое, и главаря «ЛНР» даже не приглашают на публичные мероприятия. 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх