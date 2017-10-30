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Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»
Денис Казанский, известный журналист, высказал предположение о том, что главарей «ЛДНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого могут ликвидировать в любой момент, поскольку ситуация с «республиками» стала совершенно непредсказуемой, информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф.
«Мы уже видели несколько раз взлеты и, так сказать, аннигиляцию определенных людей. Какой-то каменщик, судимый Паша Дремов внезапно взлетает до уровня полевого командира и контролирует сразу несколько городов – и тут же его, в лучах славы недолго купавшегося, в один момент просто взрывают в машине. Причем взрывают его с 99% вероятности свои же», - отмечает Казанский. По его словам, именно такая судьба может ожидать людей, которые связали свою жизнь с проектом «ЛДНР», и вокруг Донбасса сейчас скопилось слишком много факторов, о которых никто даже не подозревает.
Журналист подчеркнул, что Захарченко на своем месте сидит очень прочно, поскольку у него уже практически родственные связи с Сурковым, чего не скажешь о Плотницком – его положение шаткое, и главаря «ЛНР» даже не приглашают на публичные мероприятия.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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