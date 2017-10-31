Блогер: В «ДНР» спаивают население дешевой водкой

31.10.2017 20:29

Чтобы не было мучительно горько - в ДНР население спаивают дешевой водкой?Задает на своей странице в Фейсбук риторический вопрос журналист Никита Синицын, передает 62.ua.

«В самопровозглашенной ДНР любят заявлять, и абсолютно по праву, о дешевизне коммунальных услуг, в частности газа. Почему газ так дешев? Потому что счета за его оплату "Газпром" отправляет Украине, но есть еще одна субстанция, которая в "народной" республике дешева и делает жизнь населения более-менее сносной.

Так, в ДНР можно найти водку по цене 88,5 российских рублей - 35 гривен. В это же время ее минимальная цена в Украине составляет 80 гривен или 172 российских рубля. В

Российской Федерации минимальная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра - 205 российских рублей.

"В магазинах широкий выбор водки - несколько десятков видов, обычно фальсифицируют несколько видов и все, а тут не так. К тому же можно встретить и водку которая и в России не из дешевых, а тут она будет стоит в 2-3 раза дешевле. Например водка "Старая Казань" в самой Казани стоит 480 рублей, а в ДНР 196 рублей", - рассказал один из жителей Горловки.

Отчего такой дисбаланс в ценах - водка фальшивая или низкая цена на нее это часть "государственной политики ДНР"?

А если часть "государственной политики" какова ее цель - развивать "алкотуризм" или просто спаивать жителей ДНР чтобы не думали о завтрашнем дне, который для большинства выглядит нерадужно», - пишет Синицын.