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Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО

31.10.2017 20:51
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Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО

Наиболее тяжелая обстановка наблюдается на донецком направлении. Однако несмотря на очередное обострение, силы АТО заявляют о том, что контролируют ситуацию. Враг продолжает использовать против ВСУ тяжелое вооружение, и провоцировать украинских военных на ответный огонь, передает "Диалог.UA".

В Facebook Штаба АТО сказано, что с начала суток 31 октября боевики сорвали "перемирие" 10 раз, силы АТО пресекали в большинстве случаев вражеские атаки, однако один защитник Украины героически погиб и еще двое наших бойцов получили ранения.

Ряд провокаций зафиксирован на луганском направлении, отличились боевики на приморском и донецком направлениях. Террористы "ДНР" с утра обстреляли опорные пункты ВСУ из различного вооружения поблизости Опытного. Именно в результате этого обстрела на донецком направлении погиб один украинский военный, а еще один получил ранения.

Еще один защитник Украины получил ранение возле Камянки в результате гранатометного обстрела российских оккупантов. Кроме того в Штабе сообщили, что около 16:00 вторника под вражеским огнем оказались позиции ВСУ около Авдеевки и Песок. На приморском направлении орки обстреливали ВСУ в районе Широкино, Старогнатовки и Водяного.

 



Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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