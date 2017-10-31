Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО

31.10.2017 19:49

«Наша задача уйти на уровень один миллион рублей в месяц… Зарплата в среднем должна быть у обычных рабочих от 500 до 1 миллиона рублей в месяц. …Надо перед собой ставить амбициозные задачи надо делать, а оно получится само собой. В Сингапуре было тоже самое…», -- заявил о наполеоновских планах «министр доходов и сборов» «ДНР» Александр Тимофеев в эфире телеканала, ранее принадлежавшего семье беглого Виктора Януковича, передают fakty.ua.

На закономерный вопрос ведущего данного телешоу, откуда же в «республике» возьмутся средства на повышение зарплаты в 100−200 раз, все гости программы в три голоса заверили аудиторию, что в развитии экономики в ОРДО наблюдается небывалый прорыв.

По словам Тимофеева, более известного по кличке «Ташкент», в «ДНР» на 12% перевыполнен годовой план по сборам в бюджет. По словам другого эксперта по экономике в «ДНР», Александра Казакова, темпы роста экономики «республики» просто впечатляют: плюс 25% -- каждые полгода. Такой скачок в развитии, безусловно, дала «национализация» и введение «внешнего управления».

После введения последнего — читай, отжима предприятий у их законных хозяев, по словам спикеров, «ДНР» перестала… финансировать Украину и экономика в «ДНР» пошла в рост, который уже ничем не остановишь:

«Все поменяется уже к середине 2018 года. Запущен ЮМЗ (донецкий металлургический завод — авт.). Запустим 14 новых лав — углепром — это новые поступления в бюджет. Горняки работают на износ. Да у нас не только горняки, у нас все работают на износ», -- заявил о неисчерпаемом потенциале промышленности «республики» Александр Тимофеев.

По информации «Ташкента» пенсионерам в «ДНР» после как им дважды поднимали пенсию на 5%, стало не просто хватать на жизнь, а еще и остается.

«Я не говорю, что на них (на оставшихся с пенсии средствах — авт.) можно съездить на Канары, но есть же! То есть у нас война, у нас блокада, но никто не стоит в очереди за гуманитарной помощью, нет подвижек идти воровать», -- отметил «Ташкент».

А уровень средней зарплаты в «ДНР» вырос якобы на 22% и ныне составляет около 10 тысяч российских рублей — так следует из заявления «министра труда и соцполитики» «ДНР» Ларисы Толстыкиной (на деле — около 5−6 тысяч рублей в месяц) Так что, дабы воплотить грандиозные планы в жизнь в «ДНР» нужно поднять зарплату всего в …100 раз, оставив далеко позади даже главного донора ОРДЛО — России.

К слову, в РФ средняя зарплата около 40 тысяч российских рублей в месяц.

Справка: курс рубля по отношению к гривне в ОРДЛО примерно таков 1 гривна = 2 российских рубля.