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Архив - Донецкая область

В Донецке сепаратисты собрали митинг

31.10.2017 09:50
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В Донецке сепаратисты собрали митинг

Сепаратисты в Донецке организовали митинг, приуроченный ко Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, пишет 0629.

Руководство т.н. «ДНР» собрало студентов на «антифашистский митинг», приуроченный ко Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, а также 70-летию суда, который состоялся в Донецке в октябре 1947 года над генералами немецкой армии.

Удалось собрать около 50 студентов с плакатами «Мариуполь ждет нас», «Деды победили и мы победим» и «Остановим фашизм». Пришли также боевики в военной форме и лидеры пророссийских организаций.

Собравшиеся обсуждали времена фашисткой оккупации и проведение АТО.

Интересно, что организаторы митинга в конце централизовано забрали плакаты у студентов и попросили сделать массовое фото.



Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, митинг
 
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