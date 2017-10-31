На КПВВ в зоне АТО установили защитные навесы

31.10.2017 10:37

Ухудшение погодных условий вызывает немалые неудобства для людей, которые пересекают линию разграничения. На контрольных пунктах въезда-выезда с сентября начали устанавливать специальные навесы, сообщает ИА "ОстроВ".

Так, 28 октября спасатели установили 2 каркаса для навесов на КПВВ "Пищевик". Всего с начала работ осуществлен монтаж 8 навесов. От Главного управления привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Такую же работу также выполнили спасатели на территории КПВВ "Майорское".

На каждом из четырех КПВВ в Донецкой области функционируют пункты оказания помощи населению, к дежурству на которых привлекаются и представители Службы спасения. Только за последние сутки в пункты оказания помощи населению обратились 72 человека, из них 4 ребенка и 5 пожилых людей (КПВВ "Майорское" - 31 человек ; КПВВ "Новотроицкое" - 11 человек; КПВВ "Гнутово" - 26 человек; КПВВ "Марьинка" - 7 человек).