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На КПВВ в зоне АТО установили защитные навесы
Ухудшение погодных условий вызывает немалые неудобства для людей, которые пересекают линию разграничения. На контрольных пунктах въезда-выезда с сентября начали устанавливать специальные навесы, сообщает ИА "ОстроВ".
Так, 28 октября спасатели установили 2 каркаса для навесов на КПВВ "Пищевик". Всего с начала работ осуществлен монтаж 8 навесов. От Главного управления привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Такую же работу также выполнили спасатели на территории КПВВ "Майорское".
На каждом из четырех КПВВ в Донецкой области функционируют пункты оказания помощи населению, к дежурству на которых привлекаются и представители Службы спасения. Только за последние сутки в пункты оказания помощи населению обратились 72 человека, из них 4 ребенка и 5 пожилых людей (КПВВ "Майорское" - 31 человек ; КПВВ "Новотроицкое" - 11 человек; КПВВ "Гнутово" - 26 человек; КПВВ "Марьинка" - 7 человек).
Теги: Донбасс, благоустройство, КПВВ
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