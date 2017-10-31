Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сейчас на оккупированных территориях Донбасса некому работать - Тарута

31.10.2017 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сейчас на оккупированных территориях Донбасса некому работать - Тарута

Будущее Донбасса зависит от уровня квалификации людей. Рассчитывая экономический потенциал оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно иметь ввиду, что из региона уехало большинство квалифицированных специалистов. Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, передает zn.ua/POLITICS.

"Что касается развития Донбасса, то нужно смотреть какие люди там остались и сколько их там. Сейчас на заводах работать некому. В основном там остались пенсионеры и те, кто не может выехать. Через год там совсем работать некому будет. Будущее Донбасса зависит от социального среза, от уровня квалификации людей", - отметил Тарута в рамках дискуссии

"Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план", которая проводится совместно еженедельником "Зеркало недели" и Украинской школой политических исследований.

В то же время он отметил, что лучшим способом интегрировать Донбасс будет создание отдельно экономической зоны, которая позволит избежать большого стресс для экономики страны, а также обвинений региона во всех экономических бедах, которые могут возникнуть после его воссоединения.



Теги: экономика, Донбасс, Донецкая область, работа, Луганская область, специалист, зона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх