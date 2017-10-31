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Сейчас на оккупированных территориях Донбасса некому работать - Тарута
Будущее Донбасса зависит от уровня квалификации людей. Рассчитывая экономический потенциал оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно иметь ввиду, что из региона уехало большинство квалифицированных специалистов. Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, передает zn.ua/POLITICS.
"Что касается развития Донбасса, то нужно смотреть какие люди там остались и сколько их там. Сейчас на заводах работать некому. В основном там остались пенсионеры и те, кто не может выехать. Через год там совсем работать некому будет. Будущее Донбасса зависит от социального среза, от уровня квалификации людей", - отметил Тарута в рамках дискуссии
"Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план", которая проводится совместно еженедельником "Зеркало недели" и Украинской школой политических исследований.
В то же время он отметил, что лучшим способом интегрировать Донбасс будет создание отдельно экономической зоны, которая позволит избежать большого стресс для экономики страны, а также обвинений региона во всех экономических бедах, которые могут возникнуть после его воссоединения.
Теги: экономика, Донбасс, Донецкая область, работа, Луганская область, специалист, зона
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