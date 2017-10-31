Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 31 октября

31.10.2017 10:51

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается динамичным. За прошедшие сутки он характеризовался незначительным уменьшением по сравнению с предыдущим днем.

Сегодня утром, 31 октября, в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 80/100; «Марьинка» - 40/100; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 20/30, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Всего на КПВВ было оформлено 28600 человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 6150 человек и 775 транспортных средств;

«Марьинка» - 7215 человек и 1370 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6020 человек и 1200 транспортных средств;

«Гнутово» - 3250 человек и 790 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 5985 человек.

Напоминаем, что контрольные пункты въезда-выезда перешли на зимний график работы и теперь работают с 8.00 до 17.00. Таким образом время работы всех КПВВ стал меньше.

Вчера в КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» пограничники Донецкого отряда обнаружили два транспортных средства, которыми через линию разграничения намеревались с нарушениями перевезти товары. Одна из машин была загружена товарами народного потребления, среди которых запчасти к бензопилам, яд от грызунов и почвосмесь для растений и т.п., стоимостью 12 000 гривен.

Другим автомобилем на временно неподконтрольную территорию везли косметические изделия на общую сумму почти 22 000 гривен. Автомобили и обнаруженные товары переданы работникам фискальной службы для принятия правового решения.