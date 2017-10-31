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Террористы плевали на все договоренности: ОБСЕ фиксирует увеличение количества взрывов в зоне АТО
Количество взрывов на территории проведения АТО достигло 260, что в разы превышает показатели за предыдущие сутки. Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 29 октября, передает "Диалог.UA".
В документе сказано, что боевики цинично нарушают провозглашенный "режим тишины". С 28 по 29 октября специалисты Миссии насчитали 260 взрывов, что существенно превышает показатели за предыдущие сутки.
В частности, в Светлодарске Донецкой области наблюдатели слышали 11 взрывов и примерно 110 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Утром 28 октября с этой же позиции команда слышала около 20 очередей из крупнокалиберного пулемета, вечером - 10 взрывов и почти 130 очередей.
В подконтрольном самопровозглашенной ДНР Дебальцево наблюдатели зафиксировали 9 взрывов, на Донецкой фильтровальной станции - десятки снарядов и взрывов. Также в Авдеевке зафиксировали 4 снаряда, которые пролетели в неустановленном направлении.
Теги: Донбасс, Светлодарск, ОБСЕ, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы
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