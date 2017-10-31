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В "ДНР" бьют тревогу из-за уроков боевого гопака в школах
"Истерика" вызвана "специальной информационной акцией "этноцид народов Донбасса", которую курирует администрация президента России.
Террористы "ДНР" паникуют из-за заявления руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского о том, что в опорных школах вводятся факультативные уроки "боевого гопака".
Об этом сообщает нардеп и руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, передает 24tv.ua.
Он отметил, что такая "истерика" вызвана "специальной информационной акцией "этноцид народов Донбасса", которую курирует администрация президента России.
"Так, начальник отдела информационной политики министерства образования и науки ДНР" К. Барышников назвал инициативу губернатора "плодом больной фантазии" и начал утверждать, что из-за этого предмета якобы будут "убраны из обязательной школьной программы уроки физики, математики, географии и еще десяти предметов", – говорится в сообщении Тымчука.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паника, гопак, ДНР, школы, Тымчук, Жебривский
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