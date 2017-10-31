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В мариупольском порту отремонтируют ледокол «Капитан Белоусов»
Ледокол «Капитан Белоусов» проходит плановый доковый ремонт. «Капитан Белоусов» — дизель-электрический ледокол балтийского типа мощностью в 10500 л. с. Построен в 1953 году на Хельсинкской верфи «Wärtsilä» (Вяртсиля) по заказу СССР. Назван в честь Михаила Прокофьевича Белоусова. Об этом сообщает Администрация мариупольского порта, передает www.0629.com.ua.
Для подготовки к зимней навигации 2017-2018 годов и обеспечения безопасности мореплавания в Мариупольском морском порту и Азовском регионе ледокол «Капитан Белоусов» был введен в плавучий док для выполнения большого объема работ.
“Будет проведено обследование с демонтажем рулевого устройства – румпеля, баллера и пера руля. Уже очищена и подготовлена к покрытию грунтом подводная часть корпуса, проведена дефектация и подготовка к покраске форпика – отсека в носовой части судна, где хранится питьевая вода.
Будет отремонтировано дейдвудное устройство одной из валовых линий с заменой дейдвудных втулок. Большой объем работ выполняется и по шлифовке гребных валов – промежуточных и концевых”, - сказано в сообщении.
На судне также проводятся работы по замене устаревшего эхолота на новый. Также во время пребывания в доке планируется заменить около 5 тонн стальных конструкций.
Отмечается, что это положительно повлияет на безопасность мореплавания, даст возможность лучше ориентироваться в навигационной обстановке, в особенности контролировать глубины моря во время работы.
На данный момент уже очищена от старой краски лобовая часть надстройки, демонтированы и направлены в механический цех «Азовского судоремонтного завода» шесть насосов, семь холодильников системы охлаждения главных двигателей; главная буксирная лебедка и другое оборудование.
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, ремонт, порт, ледокол, Азовский судоремонтный завод
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